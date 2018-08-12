На российскую авиабазу в Киргизии поступят модернизированные Су-25СМ

Бишкек, , 15:20 — REGNUM Российская авиабаза Кант, расположенная в Киргизии, до конца года получит на вооружение модернизированные истребители Су-25СМ, сообщает 12 августа пресс-служба Центрального военного округа России.

«Планируется, что до конца текущего года на авиабазу Кант поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ», — сообщили в пресс-службе.

Су-25СМ — это модернизированный вариант одноместного штурмовика Су-25. От первой модификации отличается обновленной авионикой, добавлением индикатора на лобовом стекле и многофункционального дисплея в кабине пилота. Обновленные Су-25СМ с сентября 2015 года успешно действуют в составе смешанной авиагруппы ВКС РФ в Сирии против террористических бандформирований.

База Кант расположена на территории Киргизии, в пригороде Бишкека с 2003 года. На её вооружении находятся вертолеты Ми-8МТВ и самолеты Су-25.