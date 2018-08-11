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АвтоВАЗ запатентовал приборную доску для обновленной Lada Granta

Техника

Соответственная информация опубликована в бюллетене «Промышленные образцы» Роспатента за август

АвтоВАЗ запатентовал приборную доску для обновленной Lada Granta
Трубин Валера
Передняя панель Lada Granta

Москва, 11 августа 2018, 11:28 — REGNUM  АвтоВАЗ оформил патент на новую приборную доску для обновленной модели Lada Granta. Соответственная информация опубликована в бюллетене «Промышленные образцы» Роспатента за август.

На новой панели изменится графическое оформление спидометра с тахометром. Цифры в них будут теперь расположены радиально. Также увеличен монохромный дисплей бортового компьютера с интегрированным в него блоком индикаторов контроля.

Отметим, что ранее крупнейший российский автопроизводитель рассекретил экстерьер обновленной Lada Granta в исполнении кузова седан. У неё полностью изменена передняя часть кузова. Бампер, головная оптика и решетка радиатора выполнены в Х-стиле модели Lada Vesta, а место под задний государственный номерной знак перенесено под крышку багажника.

Официальный показ обновленной Lada Granta состоится на Международном автосалоне в Москве в конце августа.

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