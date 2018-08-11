Tesla выпустит бюджетный электрокар до 2022 года

Сакраменто, США, , 10:39 — REGNUM Выпуск нового бюджетного электрокара до 2022 года, для конкуренции с новыми моделями семейства Volkswagen I.D., анонсировала компания Tesla. Об этом 11 августа сообщает портал Autocar.co.uk.

Производство новинки предполагается начать на будущем заводе компании в Китае, который способен выпускать до 500 тысяч электромобилей в год

Также в Tesla заявили, что их электрокар будет стоить дешевле немецкого потому что компания не закупает аккумуляторы как Volkswagen у сторонних производителей, а производит их совместно с Panasoniс.

Выпуск электрокара можно начать уже сейчас, однако на данный момент, из-за дороговизны аккумуляторов, это будет нерентабельно. Потому компания намерена уже к 202 году добиться стоимости аккумуляторов до 100 Евро за 1 кВт/ч ёмкости.

Отметим, что концепт-кар Volkswagen I.D. был представлен на автосалоне в Париже 2016 года, как прообраз будущего серийного электрокара от Volkswagen. По предварительным данным, его серийное производство должно начаться в 2020 году.