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Беспилотный автомобиль для зимних дорог планируют создать в России

Техника

Для его создания запущен конкурс открытых инженерных состязаний Up Great

Москва, 11 августа 2018, 09:11 — REGNUM  Беспилотный автомобиль, способный ездить в условиях российской зимы, намерены разработать российские инженеры. Об этом 11 августа сообщает ТК «Звезда».

Для создания автомобиля Российской венчурной компанией совместно с фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, запущен конкурс открытых инженерных состязаний Up Great. Условия конкурса разработаны экспертной группой «Лаборатория роботехники» Сбербанка, партнером в проекте выступает компания «Яндекс».

Автомобиль планируется назвать «Зимний город». Он должен будет способен передвигаться в условиях гололеда, занесенной снегом разметки на трассе и плохой видимости.

Отметим, что кроме проекта «Зимний город», также планируется проведение конкурсов по созданию аккумулятора для наземных и плавающих транспортных среднеразмерных средств и для создания аккумулятора для малых беспилотных летательных аппаратов.

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Робототехника
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