В Индии разгорается скандал вокруг закупки французских истребителей

Нью-Дели, , 21:12 — REGNUM Контракт на приобретение французских истребителей Rafale для ВВС Индии вызвал крупный скандал в парламенте и в вооруженных силах страны, сообщает 10 августа индийская газета Business Line.

Представители правящей «Индийской народной партии» заявили, что это соглашение является коррупционным, так как цена каждого самолета оказалась в несколько раз выше той, которая заявлялась изначально.

В частности, выделенных из индийского госбюджета денег хватает на 36 истребителей вместо оговоренных 126, и их поставка произойдет не ранее 2022 года.

Кроме того, летчики индийских ВВС уже заявили о проблемах техобслуживания и снабжения, с которыми они столкнутся в случае поступления французских истребителей в строевые авиачасти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии уже несколько месяцев продолжается внутренняя борьба вокруг выбора способа комплектования истребительной авиации страны. Одна из групп отстаивает вариант лицензионного производства в Индии российских самолетов, а вторая предлагает закупать истребители за границей.

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