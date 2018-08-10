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В Индии разгорается скандал вокруг закупки французских истребителей

Техника

Правящая Индийская народная партия считает этот контракт коррупционным, летчики ВВС Индии тоже недовольны

В Индии разгорается скандал вокруг закупки французских истребителей
Tim Felce
Французский истребитель «Рафаль»

Нью-Дели, 10 августа 2018, 21:12 — REGNUM  Контракт на приобретение французских истребителей Rafale для ВВС Индии вызвал крупный скандал в парламенте и в вооруженных силах страны, сообщает 10 августа индийская газета Business Line.

Представители правящей «Индийской народной партии» заявили, что это соглашение является коррупционным, так как цена каждого самолета оказалась в несколько раз выше той, которая заявлялась изначально.

В частности, выделенных из индийского госбюджета денег хватает на 36 истребителей вместо оговоренных 126, и их поставка произойдет не ранее 2022 года.

Кроме того, летчики индийских ВВС уже заявили о проблемах техобслуживания и снабжения, с которыми они столкнутся в случае поступления французских истребителей в строевые авиачасти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии уже несколько месяцев продолжается внутренняя борьба вокруг выбора способа комплектования истребительной авиации страны. Одна из групп отстаивает вариант лицензионного производства в Индии российских самолетов, а вторая предлагает закупать истребители за границей.

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Военно-промышленный комплекс
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