Дроны-корректировщики помогли артиллеристам Балтфлота

Калининград, , 15:37 — REGNUM Учебно-боевые стрельбы артиллерийских дивизионов Балтийского флота на полигоне в Калининградской области корректировались при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает 10 августа пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Отмечается, что стрельбы из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град» прошли в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса Балтийского флота.

«Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующим боевые корабли и быстроходные лодки условного противника, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении пресс-службы.

В военном ведомстве отметили, что в результате применения дронов-корректировщиков существенно повысилась точность определения координат целей, и эффективность решения огневых задач артиллерийскими расчетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота России отработали в Калининградской области перехват воздушных целей и нанесение удара по объектам условного противника.

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