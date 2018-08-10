Т-14 «Армата» не пойдет в серию

Москва, , 14:24 — REGNUM Немецкий новостной портал T-Online опубликовал материал под названием «Слишком высокая стоимость. Россия остановит массовое производство супертанка». Статья посвящена новейшему российскому танку Т-14 «Армата».

В статье делается вывод, что данный супертанк не пойдет в серию, так как он слишком дорогой. Стоимость одной боевой машины оценивается в 4−5 миллионов евро. Ранее планировалось поставить в Вооруженные Силы РФ 2300 Т-14 «Армата». Таким образом, на это перевооружение потребовалось бы как минимум 9,2 миллиарда евро. 2300 этих боевых машин составили бы две трети от общего количества танков в российской армии.

Автор статьи сообщает, что в войска будет поставлено только 100 Т-14 «Армата», а также большое количество модернизированных танков Т-90М и боевых машин пехоты БМП-3.

В качестве одного из аргументов немецкий журналист Ян-Хенрик Вибе приводит слова вице-премьера российского правительства Юрия Борисова о том, что нет необходимости «наводнять «Арматами» все вооруженные силы», если есть танк Т-72, который пользуется огромным спросом на рынке, а «по цене, эффективности и качеству он значительно превосходит «Абрамсы», «Леклерки» и «Леопарды».