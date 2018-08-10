Итог удачной охоты на подлодку типа «Огайо» — потеря её «невидимости»

Москва, , 11:20 — REGNUM Российский фрегат за два часа преследования практически полностью «срисовал» гидроакустический портрет и изрядную долю тактико-технических возможностей американской подлодки типа «Огайо», уточняет военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России сообщила, что сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Эссен» во время последнего похода в Средиземное море в апреле 2018 года отследил и взял на сопровождение американскую подводную лодку типа «Огайо».

Сам по себе факт удачной охоты российского фрегата «Адмирал Эссен» на атомную подлодку ВМС США типа «Огайо» безусловно приятен и отраден. Еще более приятно то, что произошло это в Средиземном море. И совсем хорошо, что эти действия российского противолодочного корабля «дорого стоили» американской подлодке, задействованной в массированном ракетном ударе по Сирии, который США и их сателлиты попытались нанести в ночь на 14 апреля 2018 года.

Стоит пояснить, чем расплатились подводники США за участие в ударе по Сирии. За более чем два часа успешного преследования атомной субмарины российский фрегат почти полностью «срисовал» ее гидроакустический портрет и изрядную долю тактико-технических возможностей.

А это в значительной степени уменьшает боевую ценность как конкретной субмарины, так и подлодок аналогичного типа. Напомню, скрытность — главное оружие подводных лодок любого типа.

Кроме того, этот случай был лишь частью безусловно успешной совместной операции российского флота, ВКС и наземных сил по нейтрализации ракетного удара США и их подручных по Сирии. Вашингтон до сих пор отрицает, что 103 крылатые ракеты были либо перехвачены, либо попали в «сараи и сортиры».

Оглянувшись на те события нетрудно понять, что они стали переломной точкой в сирийском конфликте. Заокеанским «доброжелателям» не удалось предотвратить военный разгром своих разноцветных «подопечных» даже таким грубым методом.

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