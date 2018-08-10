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Строители Крымского моста назвали запас его сейсмоустойчивости

Техника

Мост строится и работает с учётом всех сейсмических особенностей Керченского пролива

Москва, 10 августа 2018, 10:32 — REGNUM  Железнодорожное полотно Крымского моста способно будет выдержать землетрясение магнитудой девять баллов, об этом в интервью RT заявил заместитель гендиректора компании — генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин.

По его словам, мост строится и работает с учётом всех сейсмических особенностей Керченского пролива.

«По данным учёных, раз в 5 тыс. лет в Керченском проливе могут произойти подземные толчки силой до девяти баллов. Вероятность, что это случится, небольшая, но проектировщики учли этот момент», — подчеркнул Рыженькин.

Как сообщало ИА REGNUM, на железнодорожной части Крымского моста начали укладывать рельсы, путь строится по бесстыковой («бархатной») технологии. Следует отметить, что железнодорожные пути строят последовательно, а не одновременно на разных участках, как это происходило при укладке асфальта на автодорожной части моста.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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