Строители Крымского моста назвали запас его сейсмоустойчивости

Москва, , 10:32 — REGNUM Железнодорожное полотно Крымского моста способно будет выдержать землетрясение магнитудой девять баллов, об этом в интервью RT заявил заместитель гендиректора компании — генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин.

По его словам, мост строится и работает с учётом всех сейсмических особенностей Керченского пролива.

«По данным учёных, раз в 5 тыс. лет в Керченском проливе могут произойти подземные толчки силой до девяти баллов. Вероятность, что это случится, небольшая, но проектировщики учли этот момент», — подчеркнул Рыженькин.

Как сообщало ИА REGNUM, на железнодорожной части Крымского моста начали укладывать рельсы, путь строится по бесстыковой («бархатной») технологии. Следует отметить, что железнодорожные пути строят последовательно, а не одновременно на разных участках, как это происходило при укладке асфальта на автодорожной части моста.

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