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В Госдуме настаивают на упреждающих контрсанкциях

Техника

«На войне как на войне»

В Госдуме настаивают на упреждающих контрсанкциях
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 10 августа 2018, 09:57 — REGNUM  В Госдуме предлагают не ждать формального введения санкций и поспешить с превентивным ответом.

«Не стоит ждать формального введения уже объявленных американских санкций. Ответить надо сейчас и жестко», — отметил в соцсети депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Парламентарий полагает, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал точное определение санкциям — объявление экономической войны.

«Точное определение. А на войне, как на войне. Нужно максимально избавиться от какой-либо зависимости от соперника и перестать ему помогать. А значит ответ должен быть не только симметричным, но и превентивным», — указал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдеп США заявил о намерении ввести вторую волну санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей». Предполагается, что санкции будут введены 22 августа.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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