Новые станции для связи в дороге появятся в Хабаровском крае в 2018 году

Хабаровск, , 08:33 — REGNUM Четыре новых станции для обеспечения экстренной радиотелефонной связью автодороги Лидога — Ванино в Хабаровском крае будут запущены до конца года, сообщает 10 августа пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) со ссылкой на одного из руководителей проекта Дениса Вегера.

«Согласно плану работ, в 2018 году будут запущены ещё четыре базовые станции. Первая из них, расположенная в районе Анюйского прижима (приблизительно в 80 км от п. Лидога), запущена в августе, вскоре состоится запуск второй станции. На самом сложном участке, перевале Мопау, где будет установлена четвёртая базовая станция, сейчас ведутся земельные работы», — сказал он.

Отмечается также, что в сентябре будут модернизированы три экспериментальные станции, запущенные в прошлом году. В планах разработчиков проекта установка дополнительных ветрогенераторов, обеспечивающих электропитание оборудования, а также проведение работ по благоустройству территории базовых станций.

Система экстренной аварийной связи в стандарте GSM900/1800 на автодороге Лидога — Ванино была запущена 19 декабря 2017 года. Базовые станции работают от альтернативных источников электропитания.

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