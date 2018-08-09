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Компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9

Техника

Старт продаж в России намечен на 31 августа

Нью-Йорк, США, 9 августа 2018, 22:19 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9. Представления нового продукта состоялось сегодня, 9 августа, в Нью-Йорке.

Диагональ экрана нового Galaxy Note 9 составляет 6,4 дюйма. Смартфон оснащён аккумуляторной батареей емкостью 4 тыс. мАч. Утверждается, что этого должно хватить на активное использование смартфона в течение суток.

Память устройства возможно расширить с помощью карт microSD до 1 Тб. Смартфон оснащён основной камерой с разрешением 12 Мп, и фронтальной камерой разрешением 8,5 Мп. В устройство встроены технологии искусственного интеллекта по распознаванию элементов фотографии.

Также Galaxy Note 9 во всех модификациях оснащён новым стилусом S Pen. Смартфон будет доступен в трёх цветах: индиго, медь и черный.

Устройство довольно дорогое. В версии с 128 Гб памяти оно стоит 69 990 рубля, за версию с 512 Гб памяти придется выложить 89 990 рубля.

Старт продаж в России начнётся 31 августа. Уже сейчас можно оформить предзаказ.

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