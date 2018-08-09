Премию «Авиастроитель года» получила нашлемная система обучения летчиков

Москва, , 18:20 — REGNUM Лучшим инновационным проектом в рамках конкурса «Авиастроитель года-2017» была признана многофункциональная нашлемная система дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией для выполнения задач точного управления, созданная в ОКБ имени А.И. Микояна, сообщает 9 августа ТАСС.

По информации агентства, эта система позволит качественно изменить процесс обучения летчиков таким сложнейшим техникам пилотирования как дозаправка в воздухе и посадка на авианосец. Отмечается, что пока система рассчитана на обучение пилотажу на истребителях «МиГ».

Отмечается, что новая разработка позволит повысить качество обучения летчиков сложным элементам пилотирования самолетов марки «МиГ».

"Нашлемная система позволяет отрабатывать на земле такие сложные задачи, как дозаправка топливом в воздухе, маловысотные полеты в режиме огибания рельефа местности, посадка на авианосец и сверхкороткую полосу, а также руление по взлетно-посадочной полосе и палубе авианосца. Кроме того, система дает возможность оценивать восприятие летчиком сложных режимов полета и его психофизиологическое состояние», — цитирует агентство сообщение пресс-службы корпорации.

Справка ИА REGNUM : истребители «МиГ» различных модификаций не только стоят на вооружении ВКС РФ, но и интенсивно применяются в качестве палубных самолетов авиакрыла тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

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