Авторынок России вошёл в пятёрку в Европе по продажам автомобилей

Москва, , 14:17 — REGNUM Несмотря на стабильный рост, который последние несколько месяцев демонстрирует авторынок России, он остаётся на пятой строчке европейского рейтинга по продажам автомобилей в июле. Так, в РФ было реализовано 133 тысячи машин (данные без учета LCV), сообщает агентство «Автостат». При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 10,6% и составили 143 452 автомобиля.

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Лидером по реализации автомобилей в июле, согласно данным национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, стала Германия. Здесь было продано 317,8 тыс. машин (+12,3%). Второе место в рейтинге принадлежит Великобритании. Рост продаж в королевстве составил 1,2% (до почти 163,9 тыс. реализованных автомобилей). Следом идёт Франция с 175,4 тыс. проданных машин и Италия, чьи автодилеры реализовали на 4,4% больше, чем в июне (почти 152,4 тыс. единиц).

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу две модели LADA, которую выпускает крупнейший производитель легковых автомобилей в России, оказались в рейтинге самых продаваемых автомобилей европейского авторынка в 2018 году. В топ-100 Lada Vesta заняла 56-е место, поднявшись на 16 позиций по сравнению с 2016 годом. Всего за январь-июль 2018 года было продано более 52,1 тыс. автомобилей этой модели. А вот Lada Granta, напротив, сдала свои позиции и оказалась на 65-й строчке, потеряв восемь пунктов. Продажи этой модели превысили 45,6 тыс. единиц.