Корпус атомного ледокола «Урал» спустят на воду в мае 2019 года

Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Корпус нового российского атомного ледокола «Урал» будет спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в конце мая 2019 года. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода.

Как передавало ИА REGNUM, на ООО «Балтийский завод — Судостроение» по заказу ФГУП «Росатомфлот» в настоящее время ведётся строительство трёх самых мощных атомных российских ледоколов проекта 22 220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Плановые сроки сдачи кораблей: середина 2019 года, ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно.

Универсальные атомные ледоколы данного типа предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, мелководных районах Енисея и Обской губы, а также для проведения спасательных операций.