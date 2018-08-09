Suzuki, Mazda и Yamaha занижали показатели по выбросам

Токио, , 09:17 — REGNUM Японские компании Mazda Motor, Suzuki Motor и Yamaha Motor провели тесты на экономию топлива и выбросы в своих автомобилях, которые не соответствуют действительности, сообщает Nikkei со ссылкой на министерство транспорта Японии. Отмечается, что фальсификация в отчётах была выявлена по результатам внутренних расследований, заказанных ведомством японским автопроизводителям после инцидентов с тестированием в Subaru и Nissan Motor.

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Так, компания Suzuki не зафиксировала факт некачественной инспекции в половине из 13 тыс. случаев, которые были изучены комиссией министерства. У Mazda и Yamaha этот показатель составил 3,8 и 2,1% соответственно.

Представители Mazda и Suzuki подтвердили, что они представили в министерство не соответствующие действительности отчёты о тестировании, в которых данные были занижены, но отказались от дальнейших комментариев. Yamaha Motor подтвердила, что результаты проведенных испытаний по выбросам были не верны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня японский автопроизводитель Nissan признал, что он фальсифицировал данные о вредных выбросах своих автомобилей. В компании не раскрыли, какое количество автомобилей было вовлечено в скандал, однако пообещали провести «полное и всестороннее расследование», а также предпримет все меры по недопущению подобного в будущем.

В подобный скандал оказалось вовлечена и компания Subaru. 5 июня 2018 года, на специальной пресс-конференции лава японской компании Ясуюки Йоcинага извинился за допущенные ошибки и заявил, что Subaru уже предприняла меры для того, чтобы подобное больше не повторилось.

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