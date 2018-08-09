Четверг, 9 Августа 2018 года
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Новая уязвимость WhatsApp позволяет править чужие сообщения

Техника

Вполне вероятно, что преступники захотят воспользоваться открывающимися возможностями

Новая уязвимость WhatsApp позволяет править чужие сообщения
Иллюстрация: Tnwcdn.com
Whatsapp

Вашингтон, 9 августа 2018, 08:24 — REGNUM  Сообщения пользователей популярного мессенджера WhatsApp могут перехватить и откорректировать хакеры. Новую уязвимость сервиса выявили эксперты по кибербезопасности компании Check Point, сообщает портал TechRadar.

Отмечается, что злоумышленники могут использовать выявленную уязвимость в протоколах WhatsApp для изменения содержимого сообщения или его отправителя — в том числе и для глобального распространения «фальшивых новостей».

В компании Check Point добавили, что WhatsApp пользуется более 1,5 млрд пользователей по всему миру, причем ежедневно отправляется более 65 млрд сообщений — поэтому вполне вероятно, что преступники захотят воспользоваться открывающимися возможностями.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа власти Индии направили руководству WhatsApp повторное требование о предоставлении всей необходимой информации об аккаунтах, через которые осуществляется распространение ложной информации о предстоящих выборах в парламент страны.

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