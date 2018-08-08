Первый робот-сапёр «Кобра-1600» поступил в Центральный военный округ

Москва, , 19:18 — REGNUM В одну из инженерных бригад Центрального военного округа (ЦВО) поступил первый робот-сапёр «Кобра-1600», сообщает 8 августа пресс-служба ЦВО.

Робототехнический комплекс предназначен для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, их диагностирования с помощью видеокамер и специального навесного оборудования, а также для эвакуации взрывных устройств в специальных контейнерах.

Кроме того, робот-сапёр «Кобра-1600» может быть использован для изучения путей доступа к опасным объектам и проведения там технологических операций.

Робототехнический комплекс управляется через кабель или по радиосвязи, его конструкция позволяет проходить через пороги высотой 16 см или заполненные водой канавы глубиной до 12 см.

Робот-сапёр «Кобра-1600» способен функционировать без подзарядки до восьми часов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года в вузах Минобороны России начнется подготовка офицеров по специальности «Робототехника военного и специального назначения».

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