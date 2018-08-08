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Казанский вертолетный завод представил «Ансат» на выставке АКТО-2018

Техника

Легкий полицейский вертолет предназначен для выполнения патрульных и спасательных миссий

Казань, 8 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Казанский вертолетный завод (КВЗ) представил свою продукцию на открывшейся в Казани IX международной специализированной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО-2018), сообщает 8 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Участникам мероприятия представлен образец Ансата — легкого полицейского вертолета, предназначенного для патрульных и спасательных миссий, а также для оказания помощи при экологических катастрофах и чрезвычайных ситуациях.

Производство вертолета началось на КВЗ в 1999 году. В мае 2015 года сертификацию прошла машина с медицинским модулем. Конструкция вертолета выполнена таким образом, что допускается возможность оперативной трансформации его как в грузовой, так и в пассажирский вариант. Во втором случае он может перевозить до семи человек. При этом машина может использоваться в температурном диапазоне от — 45 °C до +50°C.

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