Среда, 8 Августа 2018 года
14:59:41 МСК

Порошенко анонсировал экспериментальный корпус бронетранспортера

Техника

Корпус состоит более, чем из 1,7 тыс. деталей

Порошенко анонсировал экспериментальный корпус бронетранспортера
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 8 августа 2018, 13:53 — REGNUM  Экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 начали собирать на Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 8 августа «112 Украина».

По его словам, сборка запущена на заводе им. В.А. Малышева в Харькове. Рабочие собирают корпус более, чем из 1,7 тыс. деталей, из который более 400 — бронированные. Если корпус БТР-4 успешно пройдет испытания, то начнется его массовое производство.

Напомним, украинские «нововведения» в оборонной сфере обычно плачевно заканчиваются для ВСУ. Так, украинский миномет «Молот» уже стоил нескольким солдатам украинской армии жизни, так как разрывался прямо в руках во время выстрелов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить