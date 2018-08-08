Бракоделы из США затормозили спуск на воду новых британских подлодок

Лондон, , 13:07 — REGNUM Дефекты сварочных работ, обнаруженные на внутренних стенках пусковых установок для новых британских подлодок может повлиять на сроки принятия боевых кораблей на вооружение. Об этом пишет газета The Times.

Отмечается, что установки для баллистических ракет были разработаны и построены в Соединённых Штатах. Устройства предназначены в том числе и для новых подлодок ВМС США класса Columbia. По сведениям издания, в отношении компании BWX Technologies — производителя комплектующих пусковых установок — начато расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Великобритании спущена на воду атомная подводная лодка Audacious («Одейшес») класса Astute («Эстьют»). Она стала четвертой подлодкой класса «Эстьют» в составе ВМФ Великобритании.

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