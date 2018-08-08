«Обновление»: время поездки между Пекином и Тяньцзинем сократится до 30 мин

Тяньцзинь, Китай, , 10:09 — REGNUM Скорость движения по железнодорожной ветке Пекин — Тяньцзинь в Китае вырастет до 350 км/ч, сократив время движения в городской черте всего до пяти минут, сообщает 8 августа газета China Daily.

По маршруту теперь будут ходить новейшие целиком разработанные в Китае поезда-пули «Фусин», что в переводе означает «Обновление». Увеличение скорости перемещения сократит время поездки между Южным вокзалом Пекина до вокзала Тяньцзиня с 35 минут до 30 минут без разницы в цене.

«Хотя время поездки всего на пять минут короче, мне интересно увидеть 350 км/ч на информационном табло вагона поезда», — отметил пассажир поезда C2002 по имени Чжэн И.

Напомним, что ранее между Пекином и Шанхаем был пущен удлиненный поезд «Фусин», длина которого достигает 400 метров или 16 вагонов вместо привычных 200 метров и 8 вагонов. Скорость поезда же осталась неизменной — 350 км/ч.

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