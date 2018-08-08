Частная китайская компания завершила передачу спутника связи клиенту

Чэнду, Китай, , 09:46 — REGNUM Китайская коммерческая компания по запуску спутников завершила выведение на орбиту и передачу клиенту спутника связи APSTAR-6C для гонконгского клиента, сообщили 8 августа в издании Science and Technology Daily.

Спутник был разработан Китайской академией космических технологий (CAST) и запущен 4 мая 2018 года при помощи ракеты-носителя «Чанжчэн-3B» с космодрома Сычан в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Полностью функционирующий спутник был передан компании Hong Kong-based APT Satellite Co., Ltd. 7 августа. Спутник рассчитан на 15 лет службы. Он должен предоставлять услуги вещания клиентам по всему Азиатско-Тихоокеанском региону. Отмечается, что спутник имеет огромный рыночный потенциал в продвижении различного рода сервисов в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

Кроме того, это уже второй спутник связи, основанный на базе платформы DFH-4 и разработанный для компаниии APT Satellite после APSTAR-9, запущенного еще в 2015 году. Помимо этих двух спутников, на базе DFH-4 было запущено в общей сложности 15 аппаратов за прошедшие 10 лет.

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