«Аякс» упустил победу над «Стандартом»

Брюссель, , 22:56 — REGNUM 7 августа на стадионе «Морис Дюфран» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Стандарт» и «Аякс». Противостояние завершилось со счетом 1:2.

На 19-й минуте голландский таранный форвард Клас-Ян Хунтелаар открыл счет — 0:1. Через 15 минут Душан Тадич удвоил преимущество — 0:2. На экваторе второго тайма Мехди Карсела вернул свою команду в игру после передачи Рэзвана Марина — 1:2. В конце Эмонд матча спас команду, реализовав пенальти — 2:2.

Статистика матча («Стандарт"/"Аякс»)

Удары 17/8

Удары в створ 3/5

Владение 44%/56%

Фолы 9/9

Стартовые составы команд на матч:

«Стандарт»: Очоа, Фэ, Луиндама, Каванда, Лаифис, Агбо, Марин, Бастьен, Карсела, Са, Мпоку.

«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, Тальяфико, Зиеш, Блинд, Шене, Нерес, Хунтелаар, Тадич.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Фэ — 55, Тальяфико — 58, Зиеш — 61.

Голы: Хунтелаар 19 — 0:1, Тадич 34 — 0:2, Карсела 67 — 1:2, Эмонд (пен) 90+5 — 2:2.