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В ТУСУРе разработали антенную решетку для работы в условиях сильных помех

Техника

Благодаря разработке будет обеспечена помехозащищённость радионавигационной аппаратуры

В ТУСУРе разработали антенную решетку для работы в условиях сильных помех
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Антенная решётка

Томск, 7 августа 2018, 15:19 — REGNUM  Разработанная учеными Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) цифровая фазированная антенная решётка позволит обеспечить гарантированный прием сигнала в условиях интенсивных помех, сообщила 7 августа пресс-служба вуза.

«Главная задача, которую мы решаем, — обеспечить помехозащищённость радионавигационной аппаратуры наземного и морского базирования», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории распространения радиоволн НИИ РТС ТУСУРа Владимир Куприц.

Он добавил, что использование цифровой решетки для антенн высокоточных навигационных систем возможно как в военных целях, так и в гражданских.

Отмечается, что разработка будет представлена на международном военно-техническом форуме «Армия — 2018», который пройдёт с 21 по 26 августа в Московской области.

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