Новые экологические нормы ЕС приведут автоконцерны к огромным штрафам

Брюссель, , 15:06 — REGNUM В результате введения на территории Евросоюза новых норм, касающихся выбросов автомобилей, автопроизводители, поставляющие свою продукцию на рынок ЕС, могут заплатить до €14 млрд штрафов. Об этом говорится в докладе аналитического агентства IHS Markit.

«Автопроизводители, не выполнившие требования по выбросам углекислого газа для легковых автомобилей, продающихся в ЕС, к 2021 году могут быть оштрафованы на сумму более €14 млрд», — говорится в исследовании.

Отмечается, что компании, производящие автомобили, должны более пристальное внимание обратить на производство электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам мэрии Москвы, весь автобусный парк столицы России к 2030 году будет полностью переведен на электроавтобусы. Предполагается, что первые машины начнут курсировать по улицам столицы уже в 2018 году.

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