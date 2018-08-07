Исход боя зависит не только от «малозаметности» F-35

Москва, , 14:26 — REGNUM В том, что пишет американское издание о возможностях Су-35, есть достаточно много правды. Но тем не менее поверхностно рассматриваются сами по себе воздушные бои между американскими и российскими истребителями, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Исход воздушного боя российского истребителя Су-35 с новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 спрогнозировать пока нельзя, пишет американское военно-политическое издание The National Interest. У каждой машины — свои преимущества, и говорить об исходе подобного боя можно лишь после боевых испытаний.

На самом деле в таком сценарии большую роль играют многие другие сторонние факторы. Такие как мастерство пилотов, над чьей территорией происходит бой, имеются ли какие-то наземные средства ПВО и радиолокаторы, которые могут помогать, и какой стороне они будут помогать.

Есть еще такой фактор, как наличие в воздухе самолета дальнего радиолокационного обзора и управления — российского А-50 или американского AWACS. Все эти факторы сильно влияют на исход боя.

Например, если мы возьмем американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 и F-35. Если они сами будут использовать свою радиолокационную станцию, то они перестают быть невидимыми. Значит, им нужен самолет, который обеспечит целеуказание.

То есть, как мы видим, здесь много разных факторов. Но, конечно, Су-35 — очень серьезный истребитель, но ему не хватает малозаметности радиолокационной. Именно поэтому Россия разрабатывает свой истребитель пятого поколения Су-57.

Если бы Су-35 был во всём конкурентен американским F-22 и F-35, то смысла бы разрабатывать Су-57 не было бы.

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