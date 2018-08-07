«Вечный» ядерный реактор для АПЛ откроет новые перспективы в Арктике

Москва, , 13:57 — REGNUM Называть новый тип ядерного реактора для подлодок «вечным», конечно, слишком ярко, но событие это, безусловно, знаковое, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее о создании в России активной зоны для ядерных реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, в которой не нужно будет менять ядерное топливо, говорилось в годовом отчете «ОКБМ Африкантов» за 2017 год. Специалисты уже провели успешные испытания двух транспортных активных зон.

«Главное содержание этого сообщения, на мой взгляд, состоит в короткой фразе о практическом подтверждении «правильности проектных решений, на которых основываются новые проекты корабельных активных зон».

Это гораздо важнее, так как открывает широчайшие арктические перспективы для российского военного и гражданского флотов. Значение Арктики и Северного морского пути в ближайшем будущем будет только возрастать, а его использование и защита от всякого рода зарубежных «инициатив» напрямую зависит от степени развития корабельных ядерных реакторов, пригодных для длительного использования как на на морской и ледовой поверхности, так и под ними.

Какой бы гениальной и эффективной ни была используемая вами гражданская или военная техника, для ее функционирования нужна энергия в объемах более, чем достаточных. В условиях Арктики это значение возрастает еще больше.

Активная зона — содержащая ядерное топливо область реактора, в которой происходит управляемая цепная реакция.

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