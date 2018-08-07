«Мечта подводников»: экс-командующий Балтфлотом о «вечном» реакторе для АПЛ

Москва, , 13:50 — REGNUM Созданный российской госкорпорацией «Росатом» реактор для атомной подводной лодки (АПЛ) может работать без перезарядки ядерным топливом весь жизненный цикл подлодки, заявил 7 августа РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

«Этот реактор — мечта подводников», — заявил Валуев, добавив, что срок службы подводной лодки составляет не менее 30 лет.

По его словам, создание такого реактора экономически выгодно, поскольку его замена является дорогостоящим процессом, так как сначала его необходимо выгрузить, а затем поместить в свинцовую емкость и отвезти к месту утилизации.

Напомним, ранее предприятие «Росатома» «ОКБМ Африкантов» в своем годовом отчете за 2017 год сообщило, что специалисты корпорации провели успешные испытания «активной зоны с ресурсом на весь жизненный цикл корабля» и «оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля».

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