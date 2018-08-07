Xiaomi запретила «откат» версий ПО некоторых смартфонов

Пекин, , 13:43 — REGNUM Китайский производитель электроники компания Xiaomi с выпуском новой версии прошивки MIUI 10 запретила восстановление более ранних версий программного обеспечения для своих смартфонов Redmi 6 Pro и Mi 6X. Об этом сообщает портал Ferra.ru.

По утверждению китайского производителя, функция anti-rollback призвана поддерживать стабильность операционной системы гаджета, а также позволит гарантировать безопасность указанных смартфонов.

Отмечается, что попытка восстановить более ранние версии прошивки смартфона в обход функции anti-rollback может вызвать полную блокировку устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года смартфон Redmi 5A китайской компании Xiaomi стал самым популярным гаджетом на базе операционной системы Android.

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