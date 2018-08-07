Вторник, 7 Августа 2018 года
13:56:47 МСК

Xiaomi запретила «откат» версий ПО некоторых смартфонов

Техника

Попытка восстановить более ранние версии прошивки смартфона в обход функции anti-rollback может вызвать полную блокировку устройства

Пекин, 7 августа 2018, 13:43 — REGNUM  Китайский производитель электроники компания Xiaomi с выпуском новой версии прошивки MIUI 10 запретила восстановление более ранних версий программного обеспечения для своих смартфонов Redmi 6 Pro и Mi 6X. Об этом сообщает портал Ferra.ru.

По утверждению китайского производителя, функция anti-rollback призвана поддерживать стабильность операционной системы гаджета, а также позволит гарантировать безопасность указанных смартфонов.

Отмечается, что попытка восстановить более ранние версии прошивки смартфона в обход функции anti-rollback может вызвать полную блокировку устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года смартфон Redmi 5A китайской компании Xiaomi стал самым популярным гаджетом на базе операционной системы Android.

Читайте также: Смартфон китайской Xiaomi впервые стал самым популярным Android-гаджетом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить