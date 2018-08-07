Непредсказуемый «бой»: У разработчиков F-35 и Су-35 были разные задачи

Москва, , 13:41 — REGNUM Теоретизировать на тему возможного исхода боя между российским истребителем Су-35 и американскими «невидимками» F-22 и F-35 можно сколько угодно, так как практических фактов, способных опровергнуть или подтвердить эти теории, всё равно нет, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Исход воздушного боя российского истребителя Су-35 с новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 спрогнозировать пока нельзя, пишет американское военно-политическое издание The National Interest. У каждой машины — свои преимущества, и говорить об исходе подобного боя можно лишь после боевых испытаний.

Если уж браться за сравнение этих боевых самолетов, то лучше сделать это не с точки зрения «кто кого победит», а под углом путей решения технических задач, выбранных разными школами военного авиастроения.

В этом ключе перед нами раскроется следующая картина: американцы поставили перед авиаконструкторами задачу создать настолько малозаметный самолет, что удар по нему нанести вообще нельзя или очень трудно. В результате этой концепции появились F-22 и F-35.

Перед отечественными конструкторами стояла другая задача — резко повысить боевые возможности еще советских истребителей, чтобы они могли противодействовать заокеанским новинкам.

Напомню, почти 20 лет российские авиаконструкторы существовали в нечеловеческих условиях «перестройки» и всяческих сомнительных «реформ», поэтому должны были ухитриться с минимальными затратами добиться максимума результатов.

Так и появилась целая серия модернизаций советских истребителей. Ни для кого не секрет, что Су-35 является одной из модификаций старого доброго истребителя Су-27. Главные отличия — более мощная бортовая РЛС и двигатели с изменяемым вектором тяги, благодаря которым российский истребитель получил сверхманевренные возможности, позволяющие ему разворачиваться на 180 градусов почти на месте, то есть уворачиваться от ракет противника.

Кроме того, бортовой комплекс обороны «Хибины», установленный на Су-35, обеспечивает ему защиту от большинства ракет класса «воздух-воздух», создавая ложные цели и «сводя с ума» их системы самонаведения.

Американские F-22 и F-35 в случае их обнаружения и пуска по ним ракет имеют на порядок меньше шансов избежать поражения. Про их шансы в ближнем бою (всякое может случиться) лучше вообще не задумываться, чтобы не стало совсем грустно.

Не исключено, что такое соотношение тактико-технических данных как раз и обусловило «скромное и конвенциональное» поведение ВВС США в небе Сирии, где они тщательно избегали даже намека на столкновение с российскими истребителями.

Еще раз повторюсь, это крайне упрощенный анализ, из которого исключена вся сложнейшая система связи, воздушного контроля, навигации и взаимодействия с наземной системой ПВО, в которых действуют современные боевые летчики.

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