Россия может помочь Южной Корее изготовить ядерный реактор для кораблей

Москва, , 09:42 — REGNUM Входящее в состав российской государственной корпорации «Росатом» предприятие «ОКБМ Африкантов» может помочь Южной Корее изготовить «под ключ» ядерный реактор для морских судов, об этом говорится в годовом отчете «ОКБМ Африкантов», опубликованном на сайте предприятия.

Так, в ноябре 2017 года в ходе встречи в Нижнем Новгороде представители Корейского исследовательского института по атомной энергии (KAERI) сообщили, что рассматривают возможность разработки концепции нового реактора для морских судов мощностью 150−200 МВт.

В качестве референтного дизайна корейская сторона рассматривает установку РИТМ-200. В свою очередь российская сторона сообщила о готовности сотрудничать по изготовлению такой установки после направления Южной Кореей официального запроса и одобрения «Росатома».

Как сообщало ИА REGNUM, двухреакторная энергетическая установка нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт была специально разработана для ледоколов проекта 22 220, в который входит строительство трех универсальных атомоходов — «Арктика», «Сибирь» и «Урал»

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