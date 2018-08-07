Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с индонезийским спутником

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником запущена с космодрома в американском штате Флорида. Сообщение о старте опубликовано в Twitter компании SpaceX .

Носитель выведет на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih. Старт состоялся в 08:18 мск.

Особенность запуска состоит в том, что первая ступень носителя используется повторно. Модернизированная ступень Falcon 9 Block 5 была испытана в мае 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии. Она доставила на орбиту Земли десять спутников связи Iridium.

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