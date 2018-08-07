Первый опытный образец Ту-22М3М почти готов подняться в небо

Москва, , 08:19 — REGNUM В России завершаются работы по глубокой модернизации дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Выкатка первого образца Ту-22М3М состоится 16 августа.

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По информации пресс-службы компании «Туполев», после этого приступят к наземным испытаниям самолета и подготовке к первому вылету. Поднять машину в небо планируется в третьем квартале 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, выкатить из цеха новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, обладающий передовыми характеристиками, Казанский авиационный завод планировал в августе 2018 года. То есть работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, Ту-22М3М является модификацией самолёта Ту-22М3, который участвовал в нанесении авиаударов по объектам террористов в Сирии. Его многорежимная работа позволяет поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот. Ракетоносец принят на вооружение в 1989 году. Ту-22М3 имеет огромный потенциал для модернизации. Большинство характеристик самолёта являются передовыми, а в сочетании с ОТРК «Искандер-М» самолёты способны полностью обесценить элементы ПРО потенциального противника.

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