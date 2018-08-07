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Исход боя между Су-35 и F-35 предсказать нельзя — The National Interest

Техника

Российская машина превосходит все западные аналоги четвертого поколения

Исход боя между Су-35 и F-35 предсказать нельзя — The National Interest
Иллюстрация: Mil.ru
Два самолета Су-35С ВВС России

Вашингтон, 7 августа 2018, 08:10 — REGNUM  Исход воздушного боя российского истребителя Су-35 с новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 спрогнозировать пока нельзя. Об этом пишет американское военно-политическое издание The National Interest.

Истребитель четвертого поколения Су-35 отличает сверхманевренность. Он способен как выполнить сложнейшие маневры, так и уйти от ракет противника. Благодаря боевому оснащению, российская машина превосходит все западные аналоги четвертого поколения.

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Однако американские самолеты-невидимки пятого поколения F-22 и F-35 могут обнаружить Су-35 на расстоянии до 160 км, после чего способны атаковать его градом ракет. Отпор российский самолет может дать в том случае, если окажется на более короткой дистанции — в зоне действия визуального и инфракрасного обнаружения.

Таким образом, говорить об исходе подобного боя можно лишь после боевых испытаний. Результат зависит от многих факторов — вспомогательного вооружения, особенностей полета и квалификации лётчика.

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