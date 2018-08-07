В музее УГМК появилась инсталляция «Нивы», покорившей Эверест

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 07:59 — REGNUM Необычная инсталляция появилась в музее автотехники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) — автомобиль «Нива», покорившая отроги Эвереста, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам авторов композиции, в 1998 году советский автомобиль покорил высоту в 5200 метров, поднявшись своим ходом в базовый лагерь под самой высокой горной вершиной в мире.

«Нивы» выпускались Волжским автозаводом с 5 апреля 1977 года. Разработчики проекта решили, что машина для сельской местности не должна уступать «Жигулям» по комфорту и одновременно показывать высокий стандарт по проходимости в труднодоступной местности.

Отмечается, что благодаря своим качествам до 50% выпущенных автомобилей поставлялись на экспорт. Этому способствовали спортивные успехи советской техники. Известно также, что «Нива» побывала на Северном полюсе — в составе в ходе международной парашютной акции в апреле 1998 года, а также 12 лет работала на российской полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде.