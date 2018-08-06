SpaceX планирует 7 августа вывести на орбиту индонезийский спутник

Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Компания SpaceX планирует 7 августа запустить на околоземную орбиту ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским телекоммуникационным спутником Merah Putih на борту, сообщает 6 августа портал Space Flight Now.

Старт Falcon 9 должен произойти в 08:18 мск с космодрома на мысе Канаверал.

Уточняется, что при этом запуске будет впервые использована модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5, испытанная в мае текущего года.

Заказчиком является индонезийская компания Telkom Indonesia. Новый спутник, произведенный американской компанией SSL, должен заменить на орбите ранее вышедший из строя спутник Telkom 1.

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