В США военным запретили пользоваться приложениями с геолокацией

Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Всем военнослужащим США с 6 августа запрещено использовать электронные устройства со встроенной функцией геолокации, сообщает 6 августа пресс-служба американского военного ведомства.

Запрет вступает в силу с момента публикации. Отныне в местах проведения военных операций американским военным нельзя использовать как служебные, так и личные устройства с функцией геолокации.

«Расширение рынка устройств, приложений и услуг с функцями геолокации создает высокий риск для действующих сотрудников министерства обороны и военных операций по всему миру», — указано в сообщении Пентагона.

Напомним, ранее СМИ и военные ведомства ряда государств уже сообщали о многочисленных случаях установления местонахождения военнослужащих через электронные устройства, подключенные к сети Интернет.

Пентагон не является первым в вопросе ограничения военнослужащих в пользовании соцсетями и электронными устройствами.