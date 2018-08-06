Роскосмос начал работы по созданию сверхтяжёлой ракеты — Рогозин

Москва, , 15:24 — REGNUM Госкорпорация Роскосмос начала подготовку к созданию федеральной целевой программы (ФЦП) по производству космической ракеты сверхтяжелого класса. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы начали подготовку федеральной целевой программы по созданию «сверхтяжа», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ракета подобного класса должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля на встрече с руководством российской ракетно-космической сферы президент РФ Владимир Путин заявил, что лётные испытания нового ракетного комплекса сверхтяжелого класса должны состояться в рамках запланированных сроков — не позднее 2028 года.

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