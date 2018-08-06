В Китае представлен рабочий прототип революционного суперкомьютера

Цзинань, Китай, , 03:53 — REGNUM Китай ввел в эксплуатацию прототип вычислительной машины уровня «эксаскейл», представляющую из себя суперкомпьютер нового поколения с гипотетической производительностью порядка одного эксафлопса, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Прототип нового «эксаскейла» под названием Sunway разработан Национальным исследовательским центром параллельной компьютерной инженерии и технологий (NRCPC), Национальным суперкомпьютерным центром в Цзинане, распложенном в провинции Шуньдун на востоке Китая и Пилотной национальной лабораторией морских исследований и технологий в Циндао.

«Прототип компьютера в большей степени является своего рода концепт-каром, которая может ездить по дорогам. Мы планируем построить полноценный «эксаскейл» во второй половине 2020 года или первой половине 2021 года», — заявил директор Национального суперкомпьютерного центра в Цзинане, добавив, что другой прототип «эксаскейла» «Тяньхэ-3» прошел тестовые испытания 22 июля, а его окончательная приемка должна произойти 22 июля.

Отметим, что «эксаскейлы» способны исполнять квинтиллион вычислительных операций в секунду. В Китае прототипы этих компьютеров создаются тремя командами под руководством NRCPC, корпорации Dawning Information Industry и Государственного университета оборонных технологий. США и Япония также занимаются разработкой подобного рода компьютеров, которое должны быть представлены к 2021 году.