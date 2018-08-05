Эксперты назвали лучшие автомобили для путешествий летом

Москва, , 16:59 — REGNUM Рейтинг пяти наиболее подходящих для летних путешествий на дальние расстояния автомобилей составили автоэксперты, сообщил 4 августа интернет-портал Rusargument.ru.

Рейтинг был составлен на основе анализа сводок и отзывов от автовладельцев.

Первую строчку топ-листа занял Envy Camper Van Nissan NV200. Его преимуществом перед другими моделями стало наличие кухни, полноценного спального места и даже возможность установить палатку на крыше.

Второй в рейтинге — Volkswagen Golf Alltrack. В числе плюсов модели — вместительный багажник и мощный двигатель.

Третье место заслуженно получил внедорожник Mercedes-Benz GLS-Class, в число достоинств которого входит, наряду с мощным двигателем, комфортный салон и вместительный багажник.

Mercedes-AMG E63 S Estate, получил четвертое место в рейтинге. Кроме комфортного салона, у него в наличии набор высокотехнологичных функций, который порадует любителей дальних поездок.

На пятом месте — Porsche Panamera Sport Turismo, который удобен для летних путешествий, благодаря комфортному салону.

Также эксперты рекомендуют для поездок в летнее время Subaru Ascent, Volvo V60, с их просторным салоном, а также спорткар Ford Mustang GT, который удостоился внимания экспертов из-за вместительного багажника.

Стоит заметить, что при выборе автомобиля для летних поездок необходимо учитывать и маршрут. Так, например, для пересеченной местности больше подойдет внедорожник, а для быстрого передвижения по трассе между городами, во время турпоездок, лучше отдать предпочтение автомобилю с мощным двигателем и вместительным багажником.