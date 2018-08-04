Украинцам предложили пересесть на вертолеты

Киев, , 07:43 — REGNUM Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предложил украинцам использовать легкие вертолеты в качестве альтернативы наземному транспорту из-за плохого состояния дорог. Такое заявление он сделал во время во время своей рабочей поездки на авиационное предприятие в Киевской области, сообщает пресс-служба СНБО.

«Легкие вертолеты — мобильные и быстрые, могут решать проблему транспортного сообщения. пора посмотреть на вертолет как на … эффективное транспортное средство», — заявил Александр Турчинов.

Такое предложение секретарь СНБО мотивировал тем, что проблемы со строительством дорог на Украине решаются «достаточно трудно и медленно», а «небо отвечает лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги».

По мнению Турчинова, вертолеты будут пользоваться у украинцев «большим спросом», и они сегодня «по карману среднему предприятию».

Ранее, в июле, советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил о планах ведомства создать вертолетную полицию.