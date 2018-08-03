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Российские военные намерены отказаться от деревянных ящиков для оружия

Техника

Их должны заменить емкости для боеприпасов и для оружия, изготовленные по новым стандартам

Российские военные намерены отказаться от деревянных ящиков для оружия
Иллюстрация: Минобороны России
ВС России

Москва, 3 августа 2018, 23:49 — REGNUM  В России будут разработаны новые национальные стандарты ёмкостей для хранения оружия и боеприпасов для производства кейсов нового образца, сообщает 3 августа портал Mil.Press.

Со ссылкой на председателя Технического комитета 701 «Средства надежного хранения денежных средств, ценностей и носителей информации» Росстандарта Валерия Илюхина сообщается, что новые стандарты тары для хранения оружия и боеприпасов будут разработаны для внедрения в производство более современных ёмкостей, чем привычные деревянные ящики.

Первая редакция этих стандартов будет представлена 9 августа. В итоге вышеуказанных работ в России должны быть утверждены три новых национальных стандарта: на современную тару для оружия, для боеприпасов, а также на на методы испытаний подобной продукции. Пользуясь ими российское Минобороны составит оптимальные требования к изделиям для хранения различных боеприпасов и оружия.

На данный момент рассматриваются варианты полимерных, металлических и металлополимерных ящиков и кейсов.

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