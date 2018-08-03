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Пять компаний создают проекты перспективного фрегата для ВМС США

Техника

Каждая компания получила дополнительное финансирование в сумме от $6,4 до $8 млн на завершение проекта и сокращение сроков разработки

Пять компаний создают проекты перспективного фрегата для ВМС США
Commander, U.S. Naval Forces
ВМС США

Вашингтон, 3 августа 2018, 22:42 — REGNUM  Военно-морские силы США ждут окончания тендера на проект нового фрегата, разработкой которого занимаются пять американских компаний, сообщает 3 августа сайт Военно-морского института ВМС США.

Уточняется, что в рамках программы FFG (X) американские компании Austal USA, Lockheed Martin, General Dynamics Bath Iron Works, Fincantieri Marine и Huntington Ingalls Industries рзрабатывают проекты перспективного фрегата для ВМС США. По дополнительному соглашению каждая компания из этого списка недавно получила дополнительное финансирование от $6,4 до $8 млн на сокращение сроков реализации этой программы.

Напомним, ВМС США планируют заказать первые фрегаты нового типа в 2020 году. Всего американский военно-морской флот рассчитывает получить 20 фрегатов, разработанных по программе FFG (X).

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