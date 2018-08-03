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Подготовка специалистов по робототехнике — общемировая тенденция

Техника

Управлять теми же БПЛА могут и профессиональные лётчики, но их обучение стоит заметно дороже

Москва, 3 августа 2018, 15:21 — REGNUM  Появление отдельных программ подготовки специалистов по робототехнике отражает общемировую тенденцию, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее Минобороны заявило, что уже с 2019 года можно будет обучиться робототехнике военного и специального назначения. Новая специальность для офицеров будет введена с 2019 года — уже готовы образовательные стандарты.

Логично, что для появившихся абсолютно новых и массовых вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты или наземные роботы различного назначения, нужны обученные профессиональные операторы.

Управлять теми же БПЛА могут и профессиональные лётчики, но их обучение стоит заметно дороже, а количество кадров очень ограничено.

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По данным газеты «Известия», готовить будущих военных инженеров будут в нескольких военных высших учебных заведениях страны. В каких именно, пока не определено, но станет известно уже в ближайшие месяцы.

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Военно-промышленный комплекс
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