Подготовка специалистов по робототехнике — общемировая тенденция

Москва, , 15:21 — REGNUM Появление отдельных программ подготовки специалистов по робототехнике отражает общемировую тенденцию, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее Минобороны заявило, что уже с 2019 года можно будет обучиться робототехнике военного и специального назначения. Новая специальность для офицеров будет введена с 2019 года — уже готовы образовательные стандарты.

Логично, что для появившихся абсолютно новых и массовых вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты или наземные роботы различного назначения, нужны обученные профессиональные операторы.

Управлять теми же БПЛА могут и профессиональные лётчики, но их обучение стоит заметно дороже, а количество кадров очень ограничено.

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По данным газеты «Известия», готовить будущих военных инженеров будут в нескольких военных высших учебных заведениях страны. В каких именно, пока не определено, но станет известно уже в ближайшие месяцы.