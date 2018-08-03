Для «Искандер-М» могла быть создана модификация ракеты — эксперт

Москва, , 14:39 — REGNUM Вероятно, для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» была создана модификация ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее СМИ сообщили о новых боевых возможностях оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»: теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские. Например, мишенями для комплекса «Искандер-М» могут стать корабли и суда, стоящие на рейде.

«Недавние испытания оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» против надводной цели говорят о том, что, вероятно, создана модификация ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения.

Вероятно, она унифицирована с таковой у противокорабельной версии ракетного комплекса «Кинжал», который фактически представляет собой авиационную модификацию аэробаллистической ракеты «Искандер-М», запускаемую со сверхзвукового перехватчика МиГ-31К.

Новые возможности ОТРК «Искандер-М» позволят использовать это оружие с большим спектром задач, и те же комплексы в Калининграде смогут неплохо оборонять анклав от угроз с Балтийского моря».

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