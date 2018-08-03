ФСО раскроет секреты создания автомобилей «Кортеж» в книге

Москва, , 14:23 — REGNUM Секреты создания президентских автомобилей специального назначения из серии «Кортеж» будут раскрыты в книге «Автомобили первых лиц», которая выйдет из печати в ближайшее время. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на предисловие к книге, написанное директором ФСО генералом-лейтенантом Дмитрием Кочневым.

По его словам, издание позволит читателю «ликвидировать многие белые пятна истории» и получить «доступ к обширной эксклюзивной информации».

Президентский лимузин Aurus — «новичок в славной когорте предшественников, но его появление — историческое событие», пишет Кочнев. Подготовка автомобиля началась в 2010 году, когда были представлены открытые автомобили ЗИЛ41 041 АМГ. По поручению президента началось проектирование новых машин, в том числе в защищенном исполнении.

Отмечается, что в основу реализации проекта «Кортеж» легли не только современные разработки и конструкторские решения, но и опыт эксплуатации подобных машин в Гараже особого назначения. В 2018 году автомобили прошли весь комплекс испытаний в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, а серия краш-тестов показала, что практически по всем показателям они получают высший балл.

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