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Военные Индии вернулись к испытаниям истребителя Tejas

Техника

В ближайшие пять месяцев будет проведено несколько взлётов и посадок истребителя на палубу индийского авианосца Vikramaditya

Нью-Дели, 3 августа 2018, 11:04 — REGNUM  Возобновлены испытания индийского палубного истребителя Tejas, первые тесты прототипа состоялись в Гоа, на авиабазе Hansa индийских ВМС. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что в ближайшие пять месяцев лётчики-испытатели совершат несколько взлётов и посадок прототипа истребителя на палубу индийского авианосца Vikramaditya. В том случае, если данная часть тестов пройдёт успешно, во второй половине 2019 года самолёт начнут испытывать по развёрнутой программе, говорится в сообщении.

Напомним, Tejas является единственным типом самолёта-истребителя, полностью разработанного в Индии. Индийские СМИ сообщают, что на вооружении ВВС страны уже состоит 40 самолетов данного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года индийские СМИ писали о том, что в Индии началась разработка беспилотной версии легкого боевого самолета LCA Tejas.

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Авиастроение
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