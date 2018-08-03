Военные Индии вернулись к испытаниям истребителя Tejas

Нью-Дели, , 11:04 — REGNUM Возобновлены испытания индийского палубного истребителя Tejas, первые тесты прототипа состоялись в Гоа, на авиабазе Hansa индийских ВМС. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что в ближайшие пять месяцев лётчики-испытатели совершат несколько взлётов и посадок прототипа истребителя на палубу индийского авианосца Vikramaditya. В том случае, если данная часть тестов пройдёт успешно, во второй половине 2019 года самолёт начнут испытывать по развёрнутой программе, говорится в сообщении.

Напомним, Tejas является единственным типом самолёта-истребителя, полностью разработанного в Индии. Индийские СМИ сообщают, что на вооружении ВВС страны уже состоит 40 самолетов данного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года индийские СМИ писали о том, что в Индии началась разработка беспилотной версии легкого боевого самолета LCA Tejas.

Читайте также: Индия начала разработку собственного беспилотника