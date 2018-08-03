ABC публикует список вредоносных приложений и расширений

Мадрид, , 10:33 — REGNUM Зачастую владельцы компьютеров и смартфонов становятся жертвами шпионских программ, скачивая безобидные с виду расширения и приложения, пишет испанская газета ABC. Издание публикует небольшой список расширений для браузеров, которые на самом деле являются шпионскими программами, крадущими данные пользователей без их ведома.

Согласно отчету AdGuard Research, наиболее страдают те, кто установил следующие расширения в браузеры Chrome и Mozilla Firefox — как минимум 11 млн человек по всему миру:

Block Site установили более 1,4 млн пользователей Chrome и 119 тыс. пользователей Mozilla Firefox; Popper Blocker — 2,2 млн и более 50 тыс. соответственно; CrxMouse — 410 тыс. пользователей Chrome.

Кроме того, AdGuard Research обнаружил шесть популярных опасных приложений для Android и iOS: Block Site, AdblockPrime, Speed BOOSTER, Battery Saver, AppLock и Clean Droid.

Все эти расширения и приложения представлены разработчиком Big Star Labs. «Это недавно зарегистрированная компания в Делавэре, поэтому ее трудно отнести к реальным бенефициарам. Это также делает практически невозможным отслеживание того, с кем они делятся своими данными», — говорится в отчете.

Национальная полиция Испании порекомендовала всем скачавшим подобные программы немедленно удалить их со своих устройств.