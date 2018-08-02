National Interest: В Китае прошли испытания ракеты, аналогичной «Кинжалу»

Пекин, , 19:25 — REGNUM Китайские военные провели испытания аэробаллистической противокорабельной ракеты, запускаемой с борта бомбардировщика H-6K, сообщает 2 августа журнал The National Interest.

Авторы публикации посчитали, что новая китайская ракета аналогична российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал».

Стоит отметить, что издание не утверждает однозначно, были ли проведены эти испытания в действительности.

Тем не менее сообщается, что тестовый запуск противокорабельной баллистической ракеты воздушного базирования был проведен с борта стратегического бомбардировщика H-6K.

По мнению издания, эта ракета может являться модификацией китайской 13-тонной ракеты наземного базирования DF-15 с дальностью поражения цели в 600 км.

Кроме того, полагает автор, могла быть также испытана аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K, вариация советской ракеты Х-55, купленной Китаем у Украины.

Переделка ракеты наземного базирования под воздушный носитель, по всей видимости, и явилась поводом назвать ее аналогом российской ракеты «Кинжал». Как известно, «Кинжал» появился на свет путем установки на сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ-31 модифицированной оперативно-тактической ракеты «Искандер».

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Не исключено, что к таким аналогиям авторов журнала привел тот факт, что китайский бомбардировщик H-6K оснащен теми же двигателями D-30, какими оснащен перехватчик МиГ-31.

Как бы там ни было, The National Interest считает, что Китай или стремится, или уже получил в свое распоряжение оружие, значительно укрепляющее способность Китая создать у своих границ «зону ограниченного доступа».